Страховщики составили список самых похищаемых автозапчастей Фото: Олег УКЛАДОВ

Страховщики составили список самых похищаемых автозапчастей. В 2021 году от рук хулиганов чаще всего страдали автомобили марки Mercedes-Benz. Пользовались спросом их эмблемы, зеркала и колеса.

В исследовании страховой компании «Согласие» отмечается, что от общего числа обращений 26% пришлось на заявления от владельцев немецких авто. Если рассматривать детально, то 9% собственников «Мерседесов» лишились эмблем. Треть обнаружили, что с машины пропали зеркала, а 12% остались без колес.

Это самые основные категории. Воруют также антенны, фары, видеорегистраторы, датчики экстренного торможения, ручки дверей, дворники, камеры заднего вида и другие детали и предметы.

Если ворам удается попасть внутрь машины, то воруют деньги, сумки, кошельки, ноутбуки.

Самые крупные выплаты, которые получили автовладельцы в текущем году, были сделаны в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Например, владелец Porshe Cayenne в столице получил за украденные фары 435 тысяч рублей. В Питере страховая оценила пропавшие колеса с Nissan X-Trail в 400,4 тысячи рублей.

А в Свердловской области двое водителей получили по 315 и 300 тысяч за то, что их Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser 200 остались без колес, пишут «Новые известия».

кстати, есть еще одна интересная статистика. Чаще всего жертвами угонщиков становятся автовладельцы с именами Артем и Ксения.

На второй и третьей строке рейтинга находятся водители с именами Никита, Вера, Денис и Валентина.

А вот Михаил, Николай, Евгений, Татьяна, Юлия и Светлана в 2021 году не становились жертвами угонщиков, сообщает ФАН.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что штраф в 40 тысяч рублей за отказ остановиться по требованию ГИБДД — это обоснованное решение. Именно такое наказание будет грозить водителям, которые провоцируют погоню, сообщает телеканал "360".