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Политика19 ноября 2021 16:19

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине

Глава МИД РФ указал на стремление Киева накалить обстановку в Донбассе
Абдулла ШАКИРОВ
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Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Украине

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, глава МИД РФ заявил, что действия Киева дестабилизируют обстановку в регионе.

«С российской стороны подчеркнуто, что курс Киева на эскалацию напряженности на юго-востоке страны, поощряемый западными партнерами, угрожает опасной дестабилизацией обстановки. Призвали максимально серьезно отнестись к нашим озабоченностям в отношении турецко-украинского взаимодействия в сфере ВТС, способствующего в том числе дальнейшей милитаризации Украины», – сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Афганистане, а также отношения между Россией и Турцией.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД РФ пообещал ответить на провокации НАТО и Евросоюза, в частности попытки подыгрывать сторонникам милитаризации Украины.

Накануне Лавров заявил, что Украина пытается совершить провокацию в Черном море и выставить себя «жертвой российского режима».