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Политика19 ноября 2021 16:25

Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО в 2022 году

Они пройдут в Бельгии, если позволит эпидемиологическая ситуация
Наталья СМИРНОВА
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Учения пройдут с 31 января по 8 февраля 2022 года

Учения пройдут с 31 января по 8 февраля 2022 года

Фото: REUTERS

Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move. Они пройдут с 31 января по 8 февраля 2022 года в Бельгии.

Как сообщает пресс-служба военно-морских сил ВС Украины, участие в учениях было согласовано накануне в ходе онлайн-конференции по планированию концепции командно-штабных учений НАТО.

"Участники предварительно обсудили время и место проведения учений, подготовительные цели и перечень стран, которые будут приглашены к участию, проект сценария и систему управления вовлеченных в них сил", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Отмечается, что время и место учений еще могут измениться, если сделать это вынудит эпидемиологическая ситуация. Например, в 2020 году учения НАТО Dynamic Move не состоялись из-за коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский объявил о намерении вырыть ров на границе с Россией и Белоруссией. Соответствующее заявление глава украинского МВД сделал во время выступления в Верховной Раде Украины в пятницу, 19 ноября.