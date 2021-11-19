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Спорт19 ноября 2021 16:37

Анна Щербакова победила Косторную на Гран-При Франции в короткой программе. Что будет дальше

Россиянка Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-При Франции, Алена Косторная - вторая, Ксения Синицына - третья
Евгений НЕСЫН
Евгений НЕСЫН
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Анна Щербакова одержала победу в короткой программе Гран-При Франции.

Анна Щербакова одержала победу в короткой программе Гран-При Франции.

Фото: REUTERS

В пятницу, 19 ноября, на Гран-При Франции по фигурному катанию прошел первый день соревнований в женском одиночном катании. Три россиянки, а это Анна Щербакова, Алена Косторная и Ксения Синицына, заняли первые три позиции по итогам первого дня выступлений, сообщает "КП-Спорт".

К Ксении Синицыной судьи отнеслись довольно строго - они выписали ей 69,89 балла, можно было и больше 70 баллов дать. Но арбитры решили иначе. Второй же стала Алена Косторная, а победила в первом прокате - Анна Щербакова.

Отдельно же стоит отметить, что болельщики заметили у фигуристки Алены Косторной две новых татуировки во время прокатов на Гран-При Франции. Как сообщает "КП-Спорт", теперь у чемпионки Европы - три новых татушки.

После завершения соревнований Косторная призналась - она не прыгала тройной аксель, потому что ей так сказали делать тренеры. Как отмечает "КП-Спорт", Алена решил послушаться своих наставников.

Произвольная программа на Гран-При Франции в женском одиночном катании пройдет завтра, 20 ноября 2021 года в Гренобле.