Умер Мик Рок, известный британский фотограф рок-исполнителей

Британский фотограф Мик Рок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский фотограф Мик Рок, работавший с культовыми рок-исполнителями 1970-х годов, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщил его представитель, чье заявление опубликовала газета The Guardian.

В сообщении говорится, что Мик Рок был больше, чем просто человеком, который запечатлел на пленку 70-е годы - он был "фотографическим поэтом".

"Наш любимый психоделический ренегат отправился в юнгианское путешествие в другой мир", - говорит представитель Мика Рока.

Мик Рок получил наибольшую известность как фотограф рок-звезд 1970-х годов, включая Дэвида Боуи (1947-2016), группы Queen, Оззи Осборна и The Ramones. Личным фотографом Боуи он был на протяжении многих лет и снял для него обложку альбома Pin Ups, вышедшего в 1973 году.

Как ранее писал сайт kp.ru, 26 июля 2021 года умер Джон Хатчинсон - британский джазовый гитарист, соавтор ранней версии песни Space Oddity музыканта Дэвида Боуи. Он скончался в больнице.