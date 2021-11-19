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Общество19 ноября 2021 17:30

Самарская область начала сотрудничество с Русским географическим обществом

Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с РГО
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Русское географическое общество будет плодотворнее работать на территории Самарской области

Русское географическое общество будет плодотворнее работать на территории Самарской области

Губернатор Самарской области во время рабочей поездки в Москву заключил соглашение о сотрудничестве с Русским географическим обществом. Правительство региона совместно с РГО с сегодняшнего дня будут реализовывать научно-исследовательские, экологические, социальные, образовательные, культурные, туристические, а также иные программы и проекты.

Сегодня в обществе состоят более 25 тысяч человек, отделения функционируют в 85 регионах России, кроме того существуют 165 местных отделений, 184 молодежных клуба в 75 регионах России и 10 в зарубежных странах. Русское географическое общество помогает реализовать инициативы в сфере географии, а также в сохранении природного, исторического и культурного наследия страны.

Самарский регион представляет интерес для ученых, исследователей, путешественников и краеведов. Совместная работа правительства региона с РГО окажет содействие туристической индустрии, а также поможет в распространении знаний о природе и уникальной культуре Самарской губернии.

- Направления и масштабы работы Русского географического общества, его научная, общественная, просветительская деятельность впечатляют. Мы искренне хотим развивать сотрудничество, - отметил Дмитрий Азаров на встрече с представителями РГО.

Одним из главных направлений сотрудничества станет развитие сферы туризма в Самарской области. В настоящее время обсуждается проект развития Самарской Луки и Сокольих гор.