Исследование Global Finance признало Сбер лучшим цифровым розничным банком в мире

Сбер впервые возглавил глобальный рейтинг лучших цифровых банков планеты для частных клиентов Фото: Иван МАКЕЕВ

Журнал Global Finance подвел результаты ежегодного исследования лучших розничных банков мира. Рейтинг в 2021 году впервые возглавил российский Сбер, который также был признан победителем ещё в ряде номинаций международной премии "Лучшие цифровые банки мира" (World’s Best Digital Bank Awards).

Сбер получил награды как "Лучший цифровой банк для частных клиентов в Центральной и Восточной Европе", "Лучший веб-дизайн цифрового банка для частных клиентов", "Лучший цифровой банк для корпоративных клиентов в Центральной и Восточной Европе", "Лучший в области маркетинга в социальных медиа для корпоративных клиентов".

Выбирая лидеров глобального рейтинга цифровых банков планеты для частных клиентов, Global Finance анализировал деятельность финансовых институтов по всему миру, отмечая лучшие из них как по совокупности оказываемых услуг, так и по отдельным показателям. Сбер возглавил этот рейтинг впервые.

Как отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, сегодня Сбер стремительно меняется, превращаясь из просто финансового института в мощную технологическую компанию, которая предлагает целую вселенную продуктов и сервисов — от доставки товаров и еды до телемедицины и онлайн-кинотеатра.

"По сути, мы — огромная экосистема, и в центре этой экосистемы — наш клиент. Сейчас у Сбера уже больше 100 миллионов розничных и около 3 миллионов корпоративных клиентов. И я хочу сказать спасибо каждому из них, потому что именно ради них мы пытаемся становиться лучше каждый день. Эта награда — ещё одно подтверждение того, что мы на правильном пути. Я благодарю всех участников, организаторов и жюри этой авторитетной премии. И, конечно, команду Сбера, без которой эта победа была бы невозможна». ", - заявил Ведяхин.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сбер стал единственной российской компанией, вошедшей в топ работодателей мирового рейтинга Forbes. Всего в топ вошли 750 компаний.