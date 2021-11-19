Суд в Москве арестовал министра культуры Крыма Веру Новосельскую по делу о взятке

Министр культуры Крыма Вера Новосельская. Фото: ТАСС / Сергей Альгавко

Басманный суд Москвы в пятницу, 19 ноября, арестовал министра культуры Крыма Веру Новосельскую. Ранее ее этапировали в Москву после следственных действий на полуострове и ночи в изоляторе временного содержания.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило избрать для министр меру пресечения в виде ареста, пишет ТАСС. Против нее возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

Стоит отметить, что министерство культуры Крыма 45-летняя Вера Новосельская возглавляет с февраля 2014 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным следствия, в 2018 году Новосельская, используя полномочия замещаемой должности, получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительных работ "Крымского государственного центра детского театрального искусства".

"Комсомольская правда" также вспоминала, чем прославилась чиновница Вера Новосельская, которая не раз была героиней мемов в соцсетях, а теперь стала фигурантом уголовного дела.