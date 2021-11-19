Министр обороны Белоруссии заявил, что Запад готовится к войне с республикой

По словам министра, ситуация похожа на ту, что наблюдалась перед Великой Отечественной войной Фото: REUTERS

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что иностранные государства наращивают военную мощь у границ республики. По его словам, это похоже на подготовку Запада к войне.

Как сообщил Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera, похожая ситуация наблюдалась у границ накануне начала Великой Отечественной войны.

"На территории Польши начала фашистская Германия сосредоточивать свои самолеты. Начала подтягивать войска. Нагло врали [о причинах этого]", - заявил Хренин.

Он отметил, что происходящее сейчас у границ Белоруссии вызывает беспокойство у властей страны.

"Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определенной подготовки горячего момента", - сказал министр.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко "диктатором", а также обвинил белорусского лидера в "захвате заложников" на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе.