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Происшествия19 ноября 2021 19:39

Машина врезалась в церковную лавку на территории храма Андрея Рублева в Москве

Пострадавших в результате инцидента нет
Наталья СМИРНОВА
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Водитель, возможно, не справился с управлением.

Водитель, возможно, не справился с управлением.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве произошло ДТП на территории входа в храм преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке. Легковой автомобиль Kia Rio протаранил вход в строение и врезался в деревянное строение на территории храма.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в пятницу, 20 ноября. Водитель легковушки врезался в церковную лавку. Как предполагают в РИА ФАН, мужчина мог не справиться с управлением из-за погодных условий или спешки.

По существующей информации, в ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и детали ЧП выясняются.

Как ранее писал сайт kp.ru, столичная Госавтоинспекция подбила данные по ДТП за 10 месяцев этого года. И в очередной раз назвала самой аварийной магистралью мегаполиса МКАД. В 2021 году на кольцевой погибли 44 человека, 687 получили ранения. Всего на МКАД зарегистрировано 577 аварий.