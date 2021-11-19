Машина врезалась в церковную лавку на территории храма Андрея Рублева в Москве

Водитель, возможно, не справился с управлением. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве произошло ДТП на территории входа в храм преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке. Легковой автомобиль Kia Rio протаранил вход в строение и врезался в деревянное строение на территории храма.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в пятницу, 20 ноября. Водитель легковушки врезался в церковную лавку. Как предполагают в РИА ФАН, мужчина мог не справиться с управлением из-за погодных условий или спешки.

По существующей информации, в ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и детали ЧП выясняются.

Как ранее писал сайт kp.ru, столичная Госавтоинспекция подбила данные по ДТП за 10 месяцев этого года. И в очередной раз назвала самой аварийной магистралью мегаполиса МКАД. В 2021 году на кольцевой погибли 44 человека, 687 получили ранения. Всего на МКАД зарегистрировано 577 аварий.