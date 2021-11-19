Сбер стал единственной российской компанией, попавшей в топ-работодателей мира по версии Forbes

Сегодня в Сбере работает 281, 7 тысячи человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сбер вошел в топ-работодателей мирового рейтинга, составленного журналом Forbes. Он стал единственной российской компанией, которая попала в список.

Всего в рейтинг попало 750 компаний, которые выбрали по результатам опроса 150 тысяч сотрудников из 58 стран. Участников опроса попросили оценить их готовность рекомендовать работодателей друзьям и родственникам, а также оценить других работодателей в своих отраслях.

Лидером рейтинга стала южнокорейская Samsung Group, а в целом в первой десятке компаний оказались крупнейшие технологические гиганты: Apple, IBM, Microsoft, Dell Technologies и т.д.

Сбер в рейтинге обошел такие известные корпорации как Goldman Sachs, автоконцерны Mazda Motor, Subaru, Nissan Motor, ритейлера Metro Group и производителя одежды Mango. Он стал единственной российской компанией, попавшей в рейтинг Forbes.

Отмечается, что сегодня в Сбере работает 281, 7 тысяч человек. Недавно компания объявила о том, что в следующем году повысит зарплаты сотрудникам в среднем на 7%, а в честь празднования 180-летия каждый работник получил подарок – 30 тысяч бонусов "СберСпасибо" на свои банковские карты и бесплатную подписку СберПрайм+, которая с этого года стала неотъемлемой частью соцпакета на все время работы в компании.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сбер впервые возглавил глобальный рейтинг лучших цифровых банков планеты для частных клиентов, став мировым бенчмарком и трендсеттером в сфере цифровизации банковского обслуживания.