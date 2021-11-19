Захарова назвала вмешательством резолюцию конгрессменов США о непризнании выборов в России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала проект резолюции конгрессменов США, которые предлагают не признавать президента России Владимира Путина главой государства, если он решит баллотироваться на эту должность в 2024 году. Российский дипломат заявила, что это является вмешательством в дела другого государства.

По мнению Захаровой, резолюция американских конгрессменов - это не "какая-то беспрецедентная история".

"Мы уже такое видели на примере парламентских наших выборов. Их тоже собирались не признавать. Там срок был поменьше - полгода, но в общем рука мастера чувствуется", - отметила дипломат в эфире "Россия 24".

Захарова назвала случившееся "осенним вмешательством в дела суверенных государств". Она порекомендовала Вашингтону заняться внутренними проблемами, в том числе вопросом свободы слова.

Как ранее писал сайт kp.ru, в посольстве РФ в США заявили, что проект резолюции американских конгрессменов о непризнании Владимира Путина президентов России в случае его победы на выборах 2024 года выглядят как «оголтелая русофобия с целью самопиара», заявили в посольстве РФ в США.