Начальника мордовской колонии №17, где отбывает наказание Пол Уилан, арестовали по подозрению в получении взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мордовии суд арестовал начальника исправительной колонии, который подозревается в получении взятки.

Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ по Республике Мордовия, речь идет о начальнике колонии №17. Отмечается, что в данном исправительном учреждении отбывает наказание американец Пол Уилан.

Осенью текущего года, как предполагает следствие, начальник ИК-17 получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от осужденного. Такая "награда" предназначалась ему за общее покровительство, пишет ТАСС.

Напомним, в 2020 году 48-летний Пол Уилан получил 16 лет колонии строгого режима. При этом прокуратура настаивала на том, чтобы бывший морской пехотинец был осужден на 18 лет за попытку разведать список личного состава одного из силовых подразделений России. Американского шпиона арестовали еще в 2018 году, когда он получил флеш-карту из рук российского контрразведчика.