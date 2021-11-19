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Политика19 ноября 2021 20:43

США согласились со словами Путина о необходимости мирного решения конфликта в Донбассе

Псаки: Белый дом приветствует заявление Путина о необходимости мирного решения конфликта в Донбассе
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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США согласились со словами Путина о необходимости мирного решения конфликта в Донбассе

США согласились со словами Путина о необходимости мирного решения конфликта в Донбассе

Фото: REUTERS

Администрация США приветствует недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе нужно решать мирным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

- Мы приветствуем заявление российского президента Владимира Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путем на основе минских договоренностей, - сказала она журналистам во время брифинга.

Говоря о развитии отношений между российской и американской сторонами, она от лица Вашингтона выразила согласие с Путиным о важности поддерживания диалог между державами для разрешения разногласий.

Напомним, 18 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский кризис далек от завершения. На словах Берлин и Париж не оспаривают важность Минских соглашений, отметил российский лидер, но на деле "потакают курсу киевского руководства".