США согласились со словами Путина о необходимости мирного решения конфликта в Донбассе Фото: REUTERS

Администрация США приветствует недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе нужно решать мирным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

- Мы приветствуем заявление российского президента Владимира Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путем на основе минских договоренностей, - сказала она журналистам во время брифинга.

Говоря о развитии отношений между российской и американской сторонами, она от лица Вашингтона выразила согласие с Путиным о важности поддерживания диалог между державами для разрешения разногласий.

Напомним, 18 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский кризис далек от завершения. На словах Берлин и Париж не оспаривают важность Минских соглашений, отметил российский лидер, но на деле "потакают курсу киевского руководства".