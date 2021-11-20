Cпецпредставитель президента РФ по Афганистану заявил о заинтересованности России в независимости власти в Кабуле Фото: REUTERS

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил о заинтересованности России в независимой и самодостаточной власти в Кабуле.

Он также добавил, что для российской стороны важен дружеский настрой по отношению к Москве.

- Нам нужна власть, не сочтите это высокопарным, независимая, самодостаточная в известной степени, дружески настроенная в отношении России, - сказал Кабулов в интервью телеканалу "Россия-24".

Он рассказал и о том, что у России нет никаких планов "положить глаз" на природные богатства подземные Афганистана. При этом спецпредставитель заявил о готовности России участвовать в коммерческих проектах. Среди них он выделил газопровод ТАПИ, электрификацию, железные дороги.

- Они (природные богатства) есть, и слава богу. Наверное, со временем все это заработает на интересы афганского народа и государства в целом, - считает Кабулов.