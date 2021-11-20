В Госдуме предложили, как удержать молодых специалистов работой в России

В Госдуме напомнили о возможностях для молодых специалистов Фото: Мария ЛЕНЦ

Образовательная платформа GeekBrains провела исследование, которое показало, что 53% студентов, изучающих IT-специальности, хотят в будущем покинуть РФ. В Госдуме подтверждают, что переезд специалистов из любой отрасли в другую страну – это проблема для России.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая полагает, что многих удержать от переезда можно достойной заработной платой и интересной работой.

- Каждый человек, родившийся здесь, получивший образований, женившийся, должен получить работу своей мечты здесь, в России. Сейчас для этого всё делается, - комментирует парламентарий NEWS.ru.

Она подчеркивает, что каждый может найти себе дело по душе. Что касается IT сферы, то спрос на таких специалистов постоянно растет.

Освоить азы данной профессии могут даже мамы в декрете, причем сделать это бесплатно на государственных сервисах, а не обращаясь за платными курсами или «Маше Ивановой в Instagram».

Сегодня есть бесплатные курсы в рамках поддержки занятости женщин. Они проходят на базах РАНХиГС, Томского университета, WorldSkills на базе центров «Моя работа», «Моя карьера»

- Куда идти? К Маше Ивановой, которая учит через Instagram тексты писать? <...> Если на примере Москвы, то есть центр «Моя карьера» с огромным списком специальностей, - дает совет депутат.

Здесь можно освоить не только IT-профессию, но и подспециальности— SMM, копирайтинг, сторителлинг.

Маме с ребенком также помогут пройти профориентацию, выбрать новую специальность или начать свое дело «не то что со скидками», еще и со стипендией.

По данным Росстата, россиянки находятся в декретном отпуске в среднем около двух с половиной лет. Более четверти из них после декрета меняют работу. 72% новоиспеченных мам возвращаются на прежнее место занятости, сообщает телеканал "360".

Тем временем в России планируют повысить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году. Показатели вырастут до 12 654 и 13 890 рублей соответственно.

Это позволит привести социальные выплаты к уровню, превышающему инфляцию. На эти цели из бюджета будет выделено 30 млрд рублей, сообщает RT.