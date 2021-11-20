Экс-глава разведки Украины рассказал об указании Зеленского перенести операцию по "33 вагнеровцам" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Операция по задержанию 33 российских граждан в 2020 году была перенесена по указанию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба.

По его словам, поручение главы государства было передано спецслужбам в устной форме его представителем Андреем Ермаком.

- 23 числа мы с первым заместителем прибыли в офис Зеленского... Это было накануне операции, шла финальная стадия подготовки. Нам сообщили, что с нами будет разговаривать глава офиса (Андрей Ермак). ... Я получил указание о переносе финального этапа. Я не просто получил указание, я получил ответ, что это было указание от президента, но письменного указания не было, - рассказал об операции Бурба в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщал, что задержание российских граждан стало результатом провокации со стороны "украинских спецслужб совместно с американскими". По его словам, людей обманом и по подложным документам привезли на территорию Белоруссии, где "представили в качестве возможной ударной силы для дестабилизации ситуации накануне предвыборной кампании".