В Екатеринбурге горят деревообрабатывающий цех и склад на площади 1,2 тыс. кв. метров. Фото: МЧС региона

В Екатеринбурге в ночь на 20 ноября произошел пожар на территории деревообрабатывающего цеха на улице Бурильщиков. Кроме самого предприятия полыхает склад, расположенный неподалеку от здания.

Площадь возгорания составляет 1,2 тысячи кв. метров. В результате пожара обрушилась кровля цеха.

- Прибывшие на место пожарные расчеты установили, что происходит горение цеха деревообработки, - сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Данных о погибших и пострадавших в результате ЧП пока нет.