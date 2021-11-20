Эксперты рынка труда рассказали, в каких сферах искать подработку к Новому году Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация на рынке труда сегодня в пользу соискателей. Востребованность каров остается высокой. Скорее всего, даже в новогодние праздники не будет заморозки приема.

А это значит, что самое время работу с хорошими условиями, либо озаботиться подработкой.

Недавнее исследование "Авито" и сервиса part-time исполнителей GigAnt, показало, что 70% россиян недостаточно суммы, которую они получают. Чтобы чувствовать себя комфортно, требуется больше денег.

Поэтому каждый третий рассматривает подработку для улучшения финансовой ситуации.

Чаще других способы заработать ищут жители городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Самые популярные сферы для поиска подработки в ноябре:

"Диджитал-услуги" - активность соискателей выросла на 23%,

"Ремонт и строительство" +18%,

"Красота и здоровье" +16%,

"Образовательные услуги" +15%.

- Спрос на рынке

— Бизнес продолжает активно оцифровываться, соответственно, IT-специалисты сейчас очень нужны. И будут высоко востребованы как минимум еще пятилетку. За это время тренд на цифровизацию запросит порядка 2 миллионов специалистов, — комментирует Life директор по развитию бизнеса "Рокет ворк" Сергей Сухоставец.

Тем, кто ищет разовых подработок, стоит обратить свое внимание на маркетплейсы-агрегаторы. Они объединяют исполнителей и заказчиков. Это способ быстрого заработка. А для присоединения к платформе достаточно зарегистрироваться самозанятым, это делается за пару минут в специальном мобильном приложении за несколько минут, сообщает RT.

Кстати, те кто уже имеют подработку, часто жалуются на нехватку времени.

33% респондентов признаются, что им не хватает времени на своих близких. 31% человек не хватает свободного времени на досуг и увлечения. 18% заявили о том, что постоянно испытывают усталость и сталкиваются с проблемами со здоровьем. При этом спокойно переживают подработку 19% опрошенных, сообщает телеканал "360"