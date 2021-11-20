Протесты против коронавирусных ограничений в Роттердаме переросли в массовые беспорядки Фото: REUTERS

В Роттердаме демонстрация против коронавирусных ограничений переросла в массовые беспорядки. В результате сотрудники полиции были вынуждены открыть предупредительный огонь. Также они использовали водометы для разгона толпы протестующих. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

По данным канала, сотни участников протестной акции бросали камнями в полицейских, запускали в их сторону фейерверки, а также скандировали "Свобода!".

В результате протестующие сожгли один полицейский автомобиль, еще одна машина повреждена.

Протестующие не согласны с ведением коронавирусными ограничениями и планами правительства по введению системы 2G, при которой санитарный пропуск будет выдаваться только переболевшим ковидом или прошедшим вакцинацию людям, но не тем, кто сдал отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, в ноябре 2021 года в Нидерландах снова действует правило о соблюдении соцдистанции. Также все кафе, бары и рестораны, магазины, продающие товары первой необходимости, теперь закрываются в 20:00, а магазины, не продающие товары первой необходимости, - в 18:00.