Аналитики прогнозируют, как поведет себя рубль в 2022 году. Фото: Тимур Ханов

Более половины россиян ожидают ослабления рубля в 2022 году. Треть респондентов прогнозирует, что цены на доллар и евро вырастут до 80 и 90 рублей соответственно, а еще 16% и вовсе допускают взлет их стоимости выше 100 рублей.

Эксперты финансового рынка придерживаются иного мнения. Их прогнозы на предстоящий, 2022 год пока осторожны.

- Даже прогнозы финансовых аналитиков на срок более одного квартала сбываются крайне редко. В лучшем случае они указывают направление, а уж такие длительные давать крайне тяжело, - комментирует "Ридусу" директор компании «Единый брокер» Артем Арзамасцев.

Тем не менее, эксперты выделяют минимум два фактора, которые будут играть за российскую валюту. Первое – это хороший спрос и цена на энергоресурсы. Второй - повышение ключевой ставки ЦБ. Эти шаги помогают стабилизировать рубль.

А вот негативный фактор – это геополитическая напряженность.

- В среднесрочной перспективе доллар останется в диапазоне 68—72 рублей, - комментирует независимый экономист Александр Егоров.