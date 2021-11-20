Лукашенко допустил, что белорусские военные могли помочь мигрантам попасть в Польшу из сочувствия Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допускает, что военные республики могли помочь некоторым из находящихся на границе страны мигрантов попасть в Польшу из сочувствия.

- Думаю, что такое вполне возможно. Мы славяне, у нас есть сердца. Нашим военным известно, что мигранты направляются в Германию. Может быть, кто-то им помог, - рассказал белорусский лидер BBС.

Лукашенко также добавил, что власти его страны не организовывали миграционный кризис для оказания давления на Европейский союз.

- Я по-прежнему не буду их (мигрантов) останавливать, потому что они идут не в мою страну, а в ваши, - сказал Лукашенко.

Минобороны Польши накануне сообщило о задержании 100 мигрантов, которые пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу.

До этого, 8 ноября многочисленная колонна мигрантов двинулась из Белоруссии к польской границе. Их встретили польские силовики и даже применили газ. После неудачных попыток прорвать заграждение из колючей проволоки мигранты разбили палаточный лагерь на нейтральной территории. Министр обороны Польши заявил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы. Правительство Литвы приняло решение о введении режима чрезвычайного положения в районах, граничащих с Белоруссией.