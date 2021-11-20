Читатели Le Figaro предложили Франции выйти из НАТО ради партнерства с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели газеты Le Figaro возмутились мнением автора статьи, где говорится о "сосредоточении российских войск" у границы с Украиной.

В комментариях к публикации граждане выступили против агрессивной политики Запада в отношении Москвы. В частности, некоторые пользователи портала призвали не равняться на американских коллег.

- Какая еще страна может похвастаться таким терпением, если не Россия? - отметил один из читателей.

На сайте издания также прозвучал призыв о сохранении Франции достойных отношений с российской стороной.

- Давайте <…> выйдем из НАТО и начнем договариваться о стратегическом партнерстве с Россией, нашим давним союзником, - предложил один из комментаторов.

Тем временем, человек под ником Lugdunum отметил, что Украина является своеобразным "яблоком раздора, которое США поддерживают, чтобы помешать Франции сблизиться с Россией в стратегическом плане".