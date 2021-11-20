Системы ПРО С-550 смогут сбивать американские космические беспилотники X-37 Фото: EAST NEWS

Разрабатываемая в России мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические беспилотники X-37, которые способны нести ядерные заряды.

- Мобильная система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь - на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет, - рассказали РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что среди типовых целей российской системы ПРО можно назвать планирующие гиперзвуковые блоки и беспилотники, такие как X-37. Это означает, что фактически новая система станет модификацией С-500 со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей.

Ранее сообщалось, что в России новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550, разрабатываемая на базе С-500 "Прометей", станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны. Она будет способна эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты.