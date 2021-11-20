Что произошло в ночь на 20 ноября Фото: REUTERS

Американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес выступил с предложением ввести санкции против России в случае "вторжения на Украину". Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на внесенный в конгресс текст поправки к оборонному бюджету. В частности, в поправке говорится о необходимости президенту США принять санкции и запретить въезд в государство российских военных и сотрудников разведки, а также нарастить военную помощь Киеву.

Глава комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала о намерении комитета инициировать разработку нового законопроекта, который мог бы сделать проезд на общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 16 лет бесплатным. Для этого предлагалось ввести единый бесплатный проездной документ.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что поддерживает предложение о лишении врачей дипломов, если они отговаривают граждан от вакцинации. По его мнению, таких специалистов нужно ограничить в возможности осуществлять врачебную деятельность, поскольку они вредят людям.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что военные республики могли помочь некоторым из находящихся на границе страны мигрантов попасть в Польшу из сочувствия. Он также напомнил, что у славян есть сердца.

Обследование президента США Джо Байдена показало, что его здоровье в норме. Это означает, что 78-летний американский лидер может выполнять обязанности главы государства.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США приветствует недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе нужно решать мирным путем на основе минских договоренностей.