Строительство космодрома для первой украинской ракеты началось в Канаде

В Канаде началось строительство космодрома для первой украинской ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай сообщил о начале строительства космодрома для первой украинской ракеты в канадском городе Галифакс.

- Презентация и торжественная церемония состоялись в городе Галифакс 19 ноября 2021 года. <...> Проект предусматривает создание на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя «Циклон - 4М» разработки и производства украинских ГП «КБ «Южное» и ГП ПО «Южный машиностроительный завод». Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS), — говорится в сообщении Тафтая.

Ранее Государственное космическое агентство Украины объявило о планах до 2025 года создать ракету легкого класса с грузоподъемностью 700 килограммов, которая будет выполнена полностью из отечественных комплектующих. Глава госкорпорации Владимир Тафтай обратил особое внимание, что двигатель также будет произведен на Украине. На разработку в бюджете страны заложено 4,8 миллиарда гривен (около 180 миллионов долларов). По словам Тафтая, новую ракету планируется использовать для вывода грузов на орбиту, в том числе коммерческих. В первую очередь, речь идет о спутниках.