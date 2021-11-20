Американская разведка подозревала Китай в строительстве военного объекта в ОАЭ

Разведка США подозревала Китай в строительстве военного объекта в ОАЭ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разведка Соединенных Штатов Америки подозревала Китай в строительстве военного объекта в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Как пишет газета Wall Street Journal, примерно год назад разведка получила информацию о «подозрительной активности» Китая в порту Халифа недалеко от Абу-Даби. Этой весной при помощи спутниковых снимков Соединенные Штаты сделали вывод, что Китай строит военный объект.

Администрация американского лидера Джо Байдена попыталась убедить власти ОАЭ, что Китай занимается строительством военного объекта. Американские дипломаты нанесли несколько визитов в страну, после чего строительство объекта было приостановлено.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные корабли продолжат заходить в Южно-Китайское море, несмотря на то, что Пекин постоянно выражает негодование по этому поводу. По словам американского лидера, он обсуждал эту тему с председателем КНР Си Цзиньпином во время виртуальной встречи накануне, и «споров не было». Байден подчеркнул, что морское право определяет, что является территориальными водами», а корабли США «будут оставаться за пределами их территориальных вод».