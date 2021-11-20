На Украине заявили, что «дочка» Nord Stream 2 AG может оказаться «уловкой» «Газпрома»

Украинский журналист опасается, что «дочка» Nord Stream 2 AG может оказаться «уловкой» «Газпрома» Фото: REUTERS

«Газпром» может использовать «дочку» Nord Stream 2 AG как «уловку» для Незалежной. Об этом заявил журналист «РБК-Украина».

Журналист предположил, что если «дочку» удастся создать, то газ в Евросоюз в обход Украины пойдет до конца отопительного сезона. В итоге некоторые украинские населенные пункты рискуют остаться без отопления.

- Проблемы с обеспечением газом зимой действительно могут возникнуть. И степень их сложности будет зависеть от погодных условий и объемов импорта. Пока прогнозы по обоим направлениям неутешительны. Зиму ожидают холодную, а надеяться на снижение цен на газ в Европе без запуска «Северного потока — 2», как бы того не хотелось Украине, веских основания пока нет, — гласит текст статьи.

Напомним, накануне германский регулятор приостановил сертификацию компании-оператора «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG. Регулятор считает, что Nord Stream 2 AG должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму. Для устранения этого препятствия компания Nord Stream 2 AG создаст «дочку» в Германии, что поможет сертификации газопровода.