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В мире20 ноября 2021 5:25

Посольство России в США одобрило слова Псаки о Донбассе

В дипведомстве выразили надежду, что Вашингтон повлияет на Киев в вопросе соблюдения Минских соглашений
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Джен Псаки

Джен Псаки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Соединенных Штатов Америки одобрило слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о Донбассе.

Ранее Псаки приветствовала слова президента России Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе необходимо решить мирным путем. Говоря о развитии отношений между российской и американской сторонами, она от лица Вашингтона выразила согласие с российским лидером о важности поддерживания диалог между державами для разрешения разногласий.

- Отмечаем слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями, — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

Также в посольстве России выразили надежду, что Вашингтон повлияет на Киев в вопросе соблюдения Минских соглашений.