Фото самого долгого за 600 лет лунного затмения показал Роскосмос

Роскосмос показал фото частичного затмения Луны Фото: REUTERS

Госкорпорация «Роскосмос» показала фото частичного затмения Луны, которые сделал спутник «Аист-2Д».

- Обычно камеры российского спутника направлены в сторону поверхности Земли, но чтобы снимать другие небесные тела, его ориентацию меняют, — пояснила пресс-служба компании в Telegram.

Госкорпорация показала фото нескольких фаз лунного затмения, которые смог запечатлеть малый космический аппарат «Аист-2Д», созданный Ракетно-космическом центром (РКЦ) «Прогресс» в Самаре.

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Напомним, 19 ноября можно было увидеть самое длительное частичное затмение Луны за последние 580 лет. Спутник Земли погрузился в ее тень более чем на шесть часов - явление продолжалось с 09:03 до 15:04 по московскому времени. Частичное затмение Луны лучше всего было видно жителям Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии. В России наблюдать за затмением могли только жители дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки и Магаданской области. Для остальных россиян оно прошло незамеченным. Kp.ru собрал лучшие фотографии частичного затмения.