Тимошенко обвинила украинских чиновников в энергетическом кризисе в стране

Юлия Тимошенко Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обвинила чиновников в энергетическом кризисе в стране.

- Этот кризис создан искусственно. Я хочу знать фамилию, имя, отчество каждого чиновника, который получил команду в такую ситуацию поставить страну. Кто не закачал газ, не положил уголь, кто сорвал полностью нам зимний период стабильной работы. Теперь чиновники высокого уровня говорят, что есть энергетический кризис, но он ими и создан, — сказала политик в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Тимошенко, энергетический кризис в стране невозможен, так как Украина сама добывает газ и имеет газохранилища.

Ранее в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о готовности Киева снизить стоимость транзита газа, а также предоставить свои подземные хранилища для стратегического резерва. Зеленский также назвал проект «Северный поток – 2» угрозой безопасности для всей Европы, представив ряд предложений для предотвращения энергетического кризиса в Европе. В том числе стороны обсудили инициативу создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.