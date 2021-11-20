Володин заявил, что не конгрессменам США решать, кто будет президентом России

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что не конгрессменам Соединенных Штатов Америки решать, кто будет президентом России.

Ранее демократ от штата Теннесси Стивен Коэн и республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США проект резолюции, в котором призвали не считать Путина российским лидером, если тот будет занимать пост президента России после 7 мая 2024 года.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, носят рекомендательный характер, не имея какой-либо юридической силы. Исполнительная власть может игнорировать такие документы.

Володин отметил, что Россия не вмешивается в выборы США и призвал американцев не вмешиваться в российские выборы.

- Во-вторых, не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации, — написал политик у себя в Telegram-канале.

По его мнению, резолюция говорит о том, что россияне сделали правильный выбор, избрав Путина главой государства.