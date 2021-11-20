Путин поздравил работников транспортной отрасли с праздником

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил работников с профессиональным праздником. Телеграмму опубликовал сайт Кремля.

- Поздравляю вас с Днем работника транспорта - праздником, объединяющим представителей всех отраслей транспортного комплекса нашей страны. В отечественной транспортной отрасли всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие свое дело, — написал российский лидер.

Также глава государства отметил внесенный работниками этой отрасли вклад в национальную экономику. Путин подчеркнул важность развития инфраструктуры и работы над повышением безопасности перевозок.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора поздравил Шавката Мирзиеева с убедительной победой на выборах президента Узбекистана. В ходе разговора также был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие отношений. На пост главы государства претендовали пять кандидатов, в том числе действующего президента Мирзиёева. Для победы необходимо было набрать более 50 процентов голосов избирателей. Порог явки составляет 33 процента. В республике открыто 9 925 избирательных участков. Всего в Едином электронном списке избирателей числится около 19,9 миллиона человек.