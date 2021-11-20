Синоптик сообщил о рекордно низком давлении в Москве для 20 ноября

В Москве зафиксировано рекордно низкое давление для 20 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о рекордно низком атмосферном давлении в Москве для 20 ноября.

- В Москве к 09.00 показания барометров понизились до 721,4 миллиметра ртутного столба, что на 0,4 миллиметра <...> ниже абсолютного рекорда этого дня, установленного в 2008 году, — цитирует специалиста РИА Новости.

Тишковец добавил, что абсолютный рекорд для этого месяца был поставлен 25 ноября 1973 года — 709 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поспорил со своим коллегой, ведущим сотрудником центра погоды "Фобос" Евгением Тишковцом, который пообещал москвичам резкое падение атмосферного давления и снегопад 20 ноября. По словам Вильфанда, жителям столицы стоит беспокоиться скорее из-за сильного ветра и гололедицы. Как сообщил Вильфанд в эфире Радио КП, 20 ноября над Москвой окажется центр циклона, из-за чего в город придут сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду и осадками в виде мокрого снега. Снегопада, по его словам, не будет.