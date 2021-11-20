В Госдуме заявили, что Крым «не по зубам» ни одной армии мира

Депутат Госдумы заявил, что Крым «не по зубам» ни одной армии мира Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, полуостров «не по зубам» ни одной армии мира.

Так он отреагировал на статью ветерана НАТО Ставроса Атламазоглу для Business Insider, который сообщил, что Соединенные Штаты готовятся к прорыву обороны России в Крыму.

- Крым надежно защищен. Ни одной армии, в том числе американской, не по зубам прорвать оборону и вторгнуться на полуостров. Да и не станут американцы лезть на рожон, для этого у них есть вассалы в лице других государств. Американцы преуспели в умении загребать жар чужими руками, — цитирует парламентария РИА Новости.

Он добавил, что у России имеется современное оружие, поэтому агрессор будет мгновенно уничтожен. Шеремет отметил, что Вашингтон накаляется обстановку вместо того, чтобы сплотиться и вместе решать глобальные проблемы.

Ранее американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес выступил с предложением ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину». В частности, в поправке говорится о необходимости президенту США принять санкции и запретить въезд в государство российских военных и сотрудников разведки, а также нарастить военную помощь Киеву. Также в инициативе американского сенатора предлагается ввести санкции против российских банков, госучреждений, нефтегазового сектора и предприятий по добыче полезных ископаемых.