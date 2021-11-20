Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ никогда не признает однополые браки

Патриарх Кирилл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что РПЦ никогда не признает однополые браки.

- Вот простая вещь: православная церковь не соглашается и никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений, - мы называем сожительство, которое сейчас практикуют люди одного и того же пола, особым грехом, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

При этом патриарх назвал западную церковь в какой-то степени «уязвимой».

Ранее президент России Владимир Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония вручения состоялась в Екатерининском зале Кремля. Путин поздравил патриарха с 75-летием и отметил, что при его руководстве РПЦ активно участвует в жизни общества, в решении насущных проблем и реализации значимых для России проектов. Глава государства отметил, что награда вручается за заслуги и труды на благо страны.