Владимир Путин Фото: REUTERS

Журналисты издания The Wall Street Journal Юджин Румер и Эндрю С. Вайс заявили, что президент России Владимир Путин заставил Запад жить по своим правилам.

При президентстве Путина РФ укрепила позиции в важных областях, пишут авторы. Россия модернизирует армию, занимает лидирующие позиции в торговле топливом, а также окружила себя кольцом из союзников.

- Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене. Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: «Если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар», — пишут журналисты.

Сейчас Путин заставляет «более сильные державы» сотрудничать с Россией на его условиях, подытожили авторы.

Ранее демократ от штата Теннесси Стивен Коэн и республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США проект резолюции, в котором призвали не считать Путина российским лидером, если тот будет занимать пост президента России после 7 мая 2024 года.

Позже спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что не конгрессменам Соединенных Штатов Америки решать, кто будет президентом России. Володин отметил, что Россия не вмешивается в выборы США и призвал американцев не вмешиваться в российские выборы. По его мнению, резолюция говорит о том, что россияне сделали правильный выбор, избрав Путина главой государства.