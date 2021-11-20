Умер Питер Бак, миллиардер и сооснователь сети Subway

Питер Бак. Фото: Subway

В возрасте 90 лет умер американский миллиардер, сооснователь сети Subway Питер Бак.

- Наш соучредитель, доктор Питер Бак скончался. Ему было 90 лет. Добросердечный физик и филантроп, он оставил после себя дух упорного труда и самоотверженности почти в 40 000 заведений, — говорится в сообщении компании в Twitter.

В 1965 году Питер Бак помог открыть первый ресторан Subway, одолжив одну тысячу долларов сыну своего друга — сооснователю сети Фреду Де Люку.

Ранее в возрасте 83 лет умер советский и американский литературовед, искусствовед, переводчик, а также основатель ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке Роман Каплан. Об этом сообщил Instagram-аккаунт заведения. Каплан умер утром в четверг, 18 ноября, в больнице в Майами. Ожидается, что его похороны пройдут в Нью-Йорке. Роман Каплан родился 23 декабря 1937 года в Ленинграде. В 1972 году вместе с родителями и братом эмигрировал в Израиль, где недолго преподавал американскую словесность, после чего обосновался в США. В 1986 году вместе с поэтом Иосифом Бродским и балетмейстером Михаилом Барышниковым основал ресторан «Русский самовар».