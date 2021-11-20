Умер Георгий Шахет, актер из «Кабачка «13 стульев»

Георгий Шахет. Фото: скриншот видео

В возрасте 75 лет умер российский актер театра и кино Георгий Шахет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

- 14 ноября на 76 году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни актер театра и кино Шахет Георгий Осипович. Георгий Осипович отличался дружелюбным характером, требовательностью к себе и коллегам. Режиссеры, особенно телевизионных проектов, любили с ним работать. Светлая память доброму, талантливому артисту, — говорится в сообщении пресс-службы.

Георгий Шахет родился 21 декабря 1945 года. В 1974 году окончил Высшее театральное училище им. Б. Щукина. Известен по ролям в фильмах «Хождение по мукам», «Бегство мистера Мак-Кинли», «20 декабря», «Капабланка» и «Николай Вавилов».

Ранее на 68-м году жизни умер российский актер Валерий Гаркалин. Наибольшую популярность ему принесла роль в фильме «Ширли-Мырли». Медики зафиксировали смерть артиста утром, 20 ноября, в 6:30 по московскому времени. Об этом сообщил источник kp.ru. Причина смерти Валерия Гаркалина: полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок. Как писал ранее сайт kp.ru, артист был госпитализирован в реанимацию с коронавирусной инфекцией в начале октября. Его сразу ввели в кому. Через неделю произошло улучшение, и Гаркалина отключили от аппаратов. Однако еще через неделю состояние звезды резко ухудшилось. У него почти полностью были поражены легкие, актер находился в медикаментозной коме и был подключен к аппарату ЭКМО.