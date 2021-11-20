Мишустин назвал смерть Гаркалина невосполнимой утратой для театра и кино

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал смерть актера Валерия Гаркалина невосполнимой утратой для театра и кино. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.

- Утрата для российского театра и кино такого характерного и харизматичного актера невосполнима. Яркий, многогранный и талантливый человек, Валерий Борисович вписал множество страниц в историю отечественного кинематографа и театра, — сказал Мишустин.

По словам политика, Гаркалин своими комедиями смешил людей до слез и щедро делился опытом с молодыми артистами.

Сегодня, 20 ноября, на 68-м году жизни умер российский актер Валерий Гаркалин. Наибольшую популярность ему принесла роль в фильме «Ширли-Мырли». Медики зафиксировали смерть артиста утром, 20 ноября, в 6:30 по московскому времени. Причина смерти Валерия Гаркалина: полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил, что прощание с Валерием Гаркалиным пройдет в учебном театре ГИТИСа во вторник, 23 ноября 2021 года. Он отметил, что для посещения QR-код не понадобится, однако призвал людей с признаками ОРВИ воздержаться от похода на мероприятия. Дата похорон артиста пока неизвестна.