В Оренбургской области прокуратура проверит сообщения о ползшем по больнице инвалиде

В больнице говорили, что пациент сам отказался от коляски. Фото: кадр видео из соцсетей

Прокуратура организовала проверку в больнице города Медногорска Оренбургской области. Медучреждение, в котором инвалид полз на прием к доктору на коленях по коридорам, проверят на обеспечение доступной среды.

Как сообщается на сайте областного надзорного ведомства, проверка организована прокурором Медногорска Андреем Черепановым по поручению прокурора области. Причиной стало распространившееся в СМИ и соцсетях видео, на котором мужчина ползет по больнице на коленях, вместо того, чтобы передвигаться на коляске и в сопровождении персонала.

"В ходе проверки надзорному ведомству предстоит оценить качество организации работы по оказанию медицинских услуг в ГБУЗ "Городская больница" г. Медногорска, а также проверить исполнение законодательства в части обеспечения доступной среды для инвалидов", - сообщают в прокуратуре.

Как ранее писал сайт kp.ru, в больнице, где произошел инцидент, ранее объяснили, что мужчина сам отказался от предложенной ему помощи. Вместо того, чтобы добраться до врача на коляске, он якобы предпочел сделать это самостоятельно на коленях.