Анна Щербакова выиграла Гран-При Франции по фигурному катанию, Алена Косторная - вторая

Анна Щербакова на Гран-При Франции 2021. Фото: REUTERS

В субботу, 20 ноября 2021 года, днем, в городе Гренобль прошла произвольная программа на Гран-При Франции по фигурному катанию в соревнованиях среди женщин. После первого дня соревнований в первой тройке шли три русских девушки - Анна Щербакова, Алена Косторная и Ксения Синицына, сообщает "КП-Спорт".

Щербакова подтвердила свой класс и одержала победу. Косторная - стала второй.По сумме двух выступлений у Анны Щербаковой - 229,69 балла. При том, что она упала с четверного в произвольной программе. Алена Косторная - вторая, набрав 221,85 балла. А вот бронза ушла к Вакабе Хигучи из Японии - 204,91. Японка обошла третью россиянку Ксению Синицыну. Ученица Светланы Пановой за два проката заработала 198,76 балла и стала четвертой на своем втором в жизни взрослом этапе серии Гран-При.

Анна Щербакова после двух побед на этапах Гран-При вышла в финал серии, который пройдет в начале декабря в Японии.