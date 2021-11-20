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В мире20 ноября 2021 13:18

Эстония начала установку временных заграждений на границе с Россией

Таким образом власти хотят узнать, сколько времени и сил потребуется на это
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Эстония отрабатывает стратегию на случай, если миграционное давление на страну усилится

Эстония отрабатывает стратегию на случай, если миграционное давление на страну усилится

Фото: REUTERS

Эстония приступила к установке временных пограничных заграждений на восточной границе. Их возведением занимаются военнослужащие Сил обороны страны вместе с сотрудниками департамента полиции и погранохраны республики.

Как сообщает заместитель гендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерт Беличев, таким образом власти хотят узнать, сколько времени и сил потребуется на установку заграждений.

"В настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции", - приводит слова Беличева агентство BNS.

Как ранее писал сайт kp.ru, Эстония не имеет общей границы с Белоруссией, которая сейчас переживает миграционный кризис, однако опасается, что нелегальные мигранты с границ республики могут попытаться проникнуть в страну через Россию. В связи с этим эстонские военные заявили, что готовы развернуть заграждение из 130 километров колючей проволоки.