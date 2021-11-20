Эстония начала установку временных заграждений на границе с Россией

Эстония отрабатывает стратегию на случай, если миграционное давление на страну усилится Фото: REUTERS

Эстония приступила к установке временных пограничных заграждений на восточной границе. Их возведением занимаются военнослужащие Сил обороны страны вместе с сотрудниками департамента полиции и погранохраны республики.

Как сообщает заместитель гендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерт Беличев, таким образом власти хотят узнать, сколько времени и сил потребуется на установку заграждений.

"В настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции", - приводит слова Беличева агентство BNS.

Как ранее писал сайт kp.ru, Эстония не имеет общей границы с Белоруссией, которая сейчас переживает миграционный кризис, однако опасается, что нелегальные мигранты с границ республики могут попытаться проникнуть в страну через Россию. В связи с этим эстонские военные заявили, что готовы развернуть заграждение из 130 километров колючей проволоки.