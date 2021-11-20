В Санкт-Петербурге наградили победителей открытого Всероссийского фотоконкурса "Маяки России"

Мероприятие состоялось в филиале Центральной военно-морской библиотеки в здании Главного Адмиралтейства. Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

В Санкт-Петербурге прошло награждение победителей открытого Всероссийского фотоконкурса "Маяки России". Мероприятие состоялось в филиале Центральной военно-морской библиотеки в здании Главного Адмиралтейства.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Конкурс проводился Министерством обороны РФ совместно с Русским Географическим обществом в 2020-2021 годах. В награждении победителей приняли участие офицеры Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, руководящий состав гидрографических воинских частей и главные штурманы Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, победители фотоконкурса, представители Русского географического общества, представители ООО "Фертоинг".

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Приветственное слово для участников мероприятия записал Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. Он отметил, что конкурс "Маяки России" вызывает всё большее внимание среди жителей регионов России.

"Это говорит о том, что интерес к отечественной истории, связанной с традициями гидрографии, океанографии, маячного дела находится на самой высокой планке. Примечательно, что в этот раз подведение итогов фотоконкурса совпало с 325-й годовщиной основания Российского Флота. Уверен, участникам конкурса запомнится это событие, а мы будем ждать новых конкурсных работ в следующем году", - отметил Евменов.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Стоит отметить, что в Конкурсе приняли участие более 50-ти несовершеннолетних участников, один из которых, воспитанник Тульского Суворовского училища М.А.Аксенов, занял призовое 2 место в номинации "Смотрители маяков". Победителям фотоконкурса были вручены дипломы и ценные подарки.

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