Умер Георгий Морозюк, советский актер театра и кино

Народный артист Украины Георгий Морозюк. Фото: кадр из фильма

Советский и украинский актер театра и кино Георгий Морозюк скончался на 78-м году жизни. Печальную новость сообщил Ровенский академический музыкально-драматический театр.

"У нас потеря. Дорогие зрители, нам не хватает слов. <…> Георгий Иванович Морозюк, народный артист Украины, отошел на небеса", - говорится в сообщении театра.

Отмечается, что артист умер в пятницу, 19 ноября. Причина его смерти неизвестна.

В Ровенском областном академическом музыкально-драматическом театре Георгий Морозюк отработал тридцать лет - с 1960 по 1990 годы. Также он снимался в кино. Первый успех ему принес фильм режиссера Владимира Денисенко "Высокий перевал". Всего же Морозюк исполнил десятки ролей в кинофильмах - в основном, это были герои эпизода. В 1993 году Морозюк получил звание народный артист Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, на 68-м году жизни умер российский актер Валерий Гаркалин. Наибольшую популярность ему принесла роль в фильме "Ширли-Мырли". Медики зафиксировали смерть артиста в утром, 20 ноября, в 6:30 по московскому времени.