МЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре 20 ноября

МЧС просит быть осторожнее как водителей, так и пешеходов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях. В субботу, 20 ноября, в городе ожидаются гололедица, мокрый снег и сильный ветер.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Москве в Facebook, до 21:00 20 ноября местами в Москве сохранятся мокрый снег и снег с дождем, налипание мокрого снега. На дорогах образуется гололедица, а порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

В связи с этим москвичам рекомендуют при вождении автомобиля снизить скорость и соблюдать дистанцию, избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам при прогулках стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями, отмечают в МЧС.

Как ранее писал сайт kp.ru, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о рекордно низком атмосферном давлении в Москве для 20 ноября.