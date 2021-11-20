Экс-глава МИД Литвы предложил разместить мигрантов на Украине или в Молдавии

Дипломат заявил, что люди не должны умирать от холода и голода на границе с ЕС Фото: REUTERS

Экс-глава МИД, бывший посол Литвы на Украине и в Белоруссии Пятрас Вайтекунас высказался по поводу ситуации с миграционным кризисом на границе Белоруссии и Польши. Уже несколько недель там находятся сотни людей, которые надеются пройти в Евросоюз.

Как заявил Вайтекунас в интервью литовскому телеканалу Info TV, ЕС должен принять решение - либо выслать мигрантов с границы и отправить домой, либо начать решать вопросы с их размещением.

"Мы не можем допустить сотрясания европейских ценностных основ человеческими смертями. Так или иначе, мы должны их оттуда или выслать, или принять, или попросить наших друзей где-нибудь в Украине и Молдове их принять в какие-нибудь свои лагеря", - подчеркнул Вайтекунас.

Он отметил, что мигранты не должны умирать от холода и голода у самой границы Евросоюза.

Как ранее писал сайт kp.ru, миссия Всемирной организации здравоохранения прибыла в Белоруссию с официальным визитом. ВОЗ волнует и ситуация с коронавирусом на границе республики и ЕС, где в последние дни наблюдается большие скопления людей - мигранты стоят у границ, надеясь пройти в Европу через Польшу.