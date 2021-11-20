Друг Валерия Гаркалина рассказал, что давало сил артисту в последние годы

Российский актер Валерий Гаркалин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский актер Валерий Гаркалин был жизнерадостным человеком, который сохранял позитив даже в самые сложные минуты жизни. Об этом рассказал артист Игорь Угольников, который много лет был другом скончавшегося от коронавируса Гаркалина.

Угольников отметил, что их дружба с Гаркалиным зародилась во время съемок в фильме Владимира Меньшова "Ширли-мырли".

"Уверен, что у всех его партнеров по сцене и съемочной площадке сохраняется о нем очень теплые и яркие воспоминания. Валера – светлый и , жизнерадостный, несмотря на все жизненные коллизии, которые обрушились на него", - рассказал Угольников в интервью mk.ru.

По словам Угольникова, здоровье друга в последнее время оставляло желать лучшего. Он тяжело перенес смерть жены, пережил инфаркт. Силы ему давала работа.

"Он воспрял духом, началась новая жизнь. Валера преподавал, растворялся в своих учениках. Он прожил яркую актерскую и педагогическую жизнь", - резюмировал Угольников.

Как ранее писал сайт kp.ru, на 68-м году жизни умер российский актер Валерий Гаркалин. Медики зафиксировали смерть артиста в утром, 20 ноября, в 6:30 по московскому времени. Причина смерти Валерия Гаркалина: полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок.