В ГИБДД призвали россиян быть внимательными на дорогах в непогоду

Россиянам посоветовали пересесть с личного транспорта на общественный Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями. В ведомстве отметили, что в такой ситуации было бы лучше пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.

Ухудшение погоды в субботу, 20 ноября, наблюдается во многих регионах России. Дорожная ситуация осложнилась в Мордовии, Татарстане, Чувашии, Хабаровском крае, Нижегородской, Пензенской и Сахалинской областях.

"Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться", - заявили в ГИБДД.

Пешеходам же напомнили о том, что необходимо соблюдать правила безопасности при переходе дороги и использовать световозвращающих элементы в темное время суток.

Как ранее писал сайт kp.ru, главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях. В субботу, 20 ноября, в городе ожидаются гололедица, мокрый снег и сильный ветер.