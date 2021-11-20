Захарова заявила об улучшении отношений США и России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала текущие отношения между Россией и США. По ее словам, между государствами остается много нерешенных вопросов, однако есть и позитивные моменты во взаимодействии.

Одним из глобальных нерешенных вопросов Захарова назвала визовый вопрос. Однако, отметила она, переговоры по этой и другим темам идут.

"Переговоры идут, и по вопросу стратегической стабильности. И это тоже очень важный пример", — сказала она в эфире "Радио России".

Одним из важных достижений в двусторонних отношениях Захарова назвала проект российско-американской резолюции против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, принятый Генассамблеей ООН.

Как ранее писал сайт kp.ru, США убеждают своих европейских союзников в том, что в скором времени Россия вторгнется на территорию Украины и ей нужно срочно помешать. Для этого, считают американские чиновники, нужно принять совместный санкционный пакет.